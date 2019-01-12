2019-01-12T11:56:02+03:00
Недвижимость

К декабрю 2019 года школу в Чистых Прудах сдадут в эксплуатацию

В здании оборудуют бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс
Александр ЧАРУШИН
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Фото: vk.com/kirovchpФото: vk.com/kirovchp
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До конца 2019 года новую школу в микрорайоне Чистые Пруды должны сдать в эксплуатацию. Напомним, строительство объекта началось еще в августе 2018 года. На данный момент срок сдачи школы назначен на 20 декабря.

- Цена контракта с застройщиком превысила 576 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба города Кирова. - В школе оборудуют бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание будет трехэтажным, рассчитанным на 1 000 мест. Строительство этой школы позволит детям, живущим в Чистых Прудах, учиться неподалеку от дома.

Тем временем в Афанасьевском районе готовится к закрытию школа, созданная более 100 лет назад. С нового учебного года ученикам младших классов школы в Ефремятах придется отправиться в другое учебное заведение и ежедневно проезжать десятки километров.

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