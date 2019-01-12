2019-01-12T11:34:27+03:00
Происшествия

Мошенник под видом подруги «развел» кировчанина на 8 000 рублей

Мужчина не почувствовал подвоха при переписке
Александр ЧАРУШИН
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Фото: navodah.infoФото: navodah.info
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Во вторник, 10 января, в полицию Кирова обратился местный житель, которого обманули в интернете. Как рассказал сам 43-летний мужчина, недавно в одной из социальных сетей ему написала давняя знакомая. Девушка попросила одолжить ей 8 000 рублей. Кировчанин не почувствовал подвоха и перевел своей знакомой деньги.

- Несколько часов спустя мужчина перезвонил ей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Тогда он и узнал, что ее личная страница в соцсети была взломана. Сама девушка ему ничего не писала и денег не просила. Полиция уже ищет мошенника, который получил от кировчанина 8 000 рублей.

Ранее еще один житель нашего города стал жертвой мошенника. Мужчина потерял паспорт и перевел 4 000 рублей незнакомцу, который обещал вернуть этот документ. В итоге потерпевший остался без паспорта и без денег.

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