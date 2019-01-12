2019-01-12T11:22:18+03:00
Происшествия

Двое кировчан погибли в ДТП на подъезде к Кирову

Движение на участке трассы ограничено
Александр ЧАРУШИН
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Фото: vk.com/ky43_ubezhisheФото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Сегодня, 12 января, в 7.20 часов утра на подъезде к Кирову произошло смертельное ДТП. На 14-м километре трассы Киров - Стрижи столкнулись КамАЗ и «Фольксваген Пассат». По предварительной информации, водитель иномарки решил обогнать попутный автомобиль, однако не справился с маневром и врезался во встречное грузовое авто.

- «Фольксваген» в итоге залетел под КамАЗ, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В аварии погибли двое кировчан, водитель и пассажир иномарки. На месте ЧП работают автоинспекторы, движение по трассе ограничено.

Несколько дней назад встреча с лосем на заснеженной трассе едва не привела к трагедии. Чтобы не сбить животное, водителю пришлось резко вывернуть руль, автомобиль занесло прямо в кювет.

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