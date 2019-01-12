2019-01-12T10:44:02+03:00
Общество

Кировский юрист предложил передать мавзолей с телом Ленина в аренду коммунистам

Инициатива уже направлена в администрацию президента
Александр ЧАРУШИН
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Кировчанин подчеркивает, что содержание тела вождя обходится слишком дорого. Фото: предоставлено автором публикацииКировчанин подчеркивает, что содержание тела вождя обходится слишком дорого. Фото: предоставлено автором публикации
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Юрист из Кирова Ярослав Михайлов опубликовал в соцсетях свое предложение по судьбе мавзолея и тела Владимира Ленина. Спор об этом, напомним, идет уже давно. Часть россиян считает, что мавзолей и тело Ленина должны быть сохранены, другие предлагают похоронить вождя.

- Президент России Владимир Путин также высказывался об этом, - написал юрист Михайлов. - Тогда президент отметил, что нужно предпринимать какие-то шаги, сплачивающие общество, а не наоборот. Но ведь каждый год на поддержание вечно живого тела в «рабочем» состоянии уходит до миллиона долларов! Для всего этого государство содержит целую лабораторию.

Юрист подчеркивает, что за содержание мавзолея в итоге платят все россияне.

- Есть предложение о передаче мавзолея с телом Ленина в аренду партии Геннадия Зюганова, - поделился мыслями кировчанин. - Пусть уж они несут расходы на поддержание вечно живого тела вождя, в этой партии хватает долларовых миллионеров… Данное предложение направлено в администрацию президента.

Напомним, Ярослав Михайлов уже не в первый раз выступает с громкими заявлениями и инициативами. Ранее он уже пытался отсудить у Минфина долги времен царской России, предлагал наказать певицу Земфиру за хулиганство на концерте и обвинял депутата Милонова в публичном призыве к домашнему насилию.

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