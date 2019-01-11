2019-01-11T20:54:38+03:00
Происшествия

На трассе в Кировской области лось отправил машину в кювет

Видеозапись с места ЧП опубликована в соцсетях
Александр ЧАРУШИН
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Фото: скриншот видеозаписиФото: скриншот видеозаписи
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Несколько дней назад на трассе в Кировской области автомобиль оказался в кювете. Это произошло из-за лося, который чуть не выбежал прямо под колеса машины с обочины. Видеозапись с места событий опубликована в сообществе «Злой кировчанин».

Машина вылетела в кювет из-за лося.Видео: Aliya Larin vk.com/zlo43

- Между Тужой и Котельничем, - указано в сообщении. - Очень хочется, чтобы вовремя чистили и подсыпали трассу!

На записи видно, что машину занесло на обледеневшей и заснеженной дороге. Также автор сообщения поблагодарил очевидцев, которые остановились и помогли вытащить машину из кювета.

Напомним, минувшей осенью на подъезде к Кирову лось спровоцировал ДТП с участием «пятнадцатой». Водитель авто получил травмы, животное погибло на месте от столкновения.

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