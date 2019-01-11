2019-01-11T19:52:19+03:00
Общество

В Кирове все автобусы и троллейбусы отслеживают по спутникам

Транспорт оборудован приборами GPS-контроля
Александр ЧАРУШИН
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Также в городе внедряют систему автоматического составления расписаний движения транспортаТакже в городе внедряют систему автоматического составления расписаний движения транспортаФото: Елизавета Захарова
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Киров оказался лидером среди городов Приволжского федерального округа (ПФО) по оснащенности автобусов и троллейбусов системами навигации. На сегодня весь без исключения городской общественный транспорт оборудован GPS-контролем и отслеживается через спутники.

- Система диспетчерского управления и контроля за работой транспорта постепенно улучшается, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Внедряются и программы, которые автоматически составляют расписание движения автобусов и троллейбусов. Они позволят быстро и с минимальными затратами организовать работу транспорта.

Напомним, на днях в центре Кирова обстреляли автобус маршрута № 1. ЧП произошло на перекрестке улиц Ленина и МОПРа. По предварительным данным, в боковое стекло автобуса выстрелили из пневматической винтовки.

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