В ход «мусорной» реформы в Кирове внесли изменения
Вчера, 10 января, губернатор Кировской области провел заседание комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Одним из центральных вопросов встречи стал переход нашего региона на новую схему обращения с отходами.
Напомним, с 1 января 2019 года компания «Куприт» отвечает за сбор, вывоз и захоронение отходов на всей территории Кировской области. Жители Кирова и Кирово-Чепецка платят за эту услугу в зависимости от площади жилья, а жители районов - с человека.
До реформы в частном секторе Кирова устанавливались индивидуальные контейнеры для сбора мусора, а теперь его вывозят с единых площадок. Некоторым жителям приходится проходить по 400-500 метров от своего дома, чтобы выбросить мусор в эти контейнеры.
- Этот момент мы обсудили с региональным оператором, компанией «Куприт», - приводит слова министра энергетики и ЖКХ Игоря Редькина пресс-служба правительства Кировской области. - Жители смогут заключить отдельный или дополнительный договор, по которому перевозчик будет подъезжать к их личному контейнеру и забирать мусор.
Теперь у жителей частного сектора будет выбор: заключать дополнительные договоры и использовать индивидуальные контейнеры либо складировать мусор на общей площадке. Во втором случае плата за услуги будет выставляться в квитанции.