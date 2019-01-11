2019-01-11T19:42:40+03:00
Общество

В ход «мусорной» реформы в Кирове внесли изменения

Теперь жители частного сектора смогут вновь использовать личные контейнеры
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба города КироваФото: пресс-служба города Кирова
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Вчера, 10 января, губернатор Кировской области провел заседание комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Одним из центральных вопросов встречи стал переход нашего региона на новую схему обращения с отходами.

Напомним, с 1 января 2019 года компания «Куприт» отвечает за сбор, вывоз и захоронение отходов на всей территории Кировской области. Жители Кирова и Кирово-Чепецка платят за эту услугу в зависимости от площади жилья, а жители районов - с человека.

До реформы в частном секторе Кирова устанавливались индивидуальные контейнеры для сбора мусора, а теперь его вывозят с единых площадок. Некоторым жителям приходится проходить по 400-500 метров от своего дома, чтобы выбросить мусор в эти контейнеры.

- Этот момент мы обсудили с региональным оператором, компанией «Куприт», - приводит слова министра энергетики и ЖКХ Игоря Редькина пресс-служба правительства Кировской области. - Жители смогут заключить отдельный или дополнительный договор, по которому перевозчик будет подъезжать к их личному контейнеру и забирать мусор.

Теперь у жителей частного сектора будет выбор: заключать дополнительные договоры и использовать индивидуальные контейнеры либо складировать мусор на общей площадке. Во втором случае плата за услуги будет выставляться в квитанции.

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