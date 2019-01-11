Кировчанин отдал 4 000 рублей мошеннику, пообещавшему вернуть потерянный паспорт

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-11T15:40:42+03:00

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В кировскую полицию обратился местный житель, ставший жертвой дистанционного мошенника. Как рассказал сам 50-летний потерпевший, ранее он потерял паспорт и разместил в соцсетях объявление о его поиске. Вскоре мужчине позвонил незнакомец - он якобы нашел документ и был готов вернуть его за вознаграждение.

- Неизвестный потребовал у 50-летнего мужчины 4 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Кировчанин перевел нужную сумму на номер телефона, зарегистрированный в Архангельской области, однако паспорт так и не получил. Полиция уже ищет преступника.

Ранее мы рассказывали историю кировчанки, попытавшейся купить шубу через интернет. Обещанной одежды женщина так и не дождалась, а заодно потеряла 50 тысяч рублей. Мошенника разыскивают правоохранительные органы.