В Чепецке маленькая девочка упала с 4-метровой лестницы на бетон

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-11T15:01:44+03:00

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Вечером в четверг, 10 января, в Кирово-Чепецке 7-летняя девочка получила тяжелые травмы, упав с лестницы. ЧП произошло в одном из местных детско-юношеских клубов: после занятий в кружке девочка забралась на перила лестницы, ведущей на первый этаж. Она не смогла удержать равновесие и рухнула с высоты более четырех метров.

- Школьница упала вниз головой на бетонный пол, - рассказали «Комсомолке» в СУ СК России по Кировской области. - На место происшествия вызвали экипаж «скорой». Девочку срочно доставили в одну из больниц города Кирова с открытой черепно-мозговой травмой. Следователи установят все обстоятельства этого ЧП.

Напомним, летом 2018 года в Кирове 11-летний мальчик, оставшийся без ключей от квартиры, попытался попасть домой через балкон и упал на асфальт со второго этажа.