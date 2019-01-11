2019-01-11T15:01:44+03:00
Происшествия

В Чепецке маленькая девочка упала с 4-метровой лестницы на бетон

«Скорая» срочно доставила ее в одну из больниц города Кирова
Александр ЧАРУШИН
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Фото: СУ СК России по Кировской областиФото: СУ СК России по Кировской области
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Вечером в четверг, 10 января, в Кирово-Чепецке 7-летняя девочка получила тяжелые травмы, упав с лестницы. ЧП произошло в одном из местных детско-юношеских клубов: после занятий в кружке девочка забралась на перила лестницы, ведущей на первый этаж. Она не смогла удержать равновесие и рухнула с высоты более четырех метров.

- Школьница упала вниз головой на бетонный пол, - рассказали «Комсомолке» в СУ СК России по Кировской области. - На место происшествия вызвали экипаж «скорой». Девочку срочно доставили в одну из больниц города Кирова с открытой черепно-мозговой травмой. Следователи установят все обстоятельства этого ЧП.

Напомним, летом 2018 года в Кирове 11-летний мальчик, оставшийся без ключей от квартиры, попытался попасть домой через балкон и упал на асфальт со второго этажа.

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