Мэрия: проблему с отоплением в школе № 53 устранят к понедельнику

СЕГОДНЯ 14:46 2019-01-11T14:46:21+03:00

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Вчера, 10 января, родители учеников школы № 53 пожаловались на низкую температуру в классах. В некоторых помещениях она опустилась до +15 градусов. Коммунальщики и сотрудники департамента образования, осмотрев школу, подтвердили, что в десяти кабинетах нарушена подача тепла.

- Чаще всего такие сбои происходят в дни каникул, когда занятия не проводятся, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Сегодня систему отопления перезапустили, температура в учебных классах поднялась до +17 градусов. В тех кабинетах, где обнаружили сбои в подаче тепла, проводятся сокращенные уроки. К понедельнику во всей школе должен быть восстановлен нормальный температурный режим.

Напомним, в середине декабря из-за крупной коммунальной аварии в Кирове сразу несколько детских садов и школа остались без отопления. На ремонт аварийного участка теплотрассы ушло несколько часов.