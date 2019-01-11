2019-01-11T14:44:14+03:00
Общество

«Усыпить животное рука не поднялась»: волонтеры ищут дом слепой и глухой кошке

По словам добровольцев, питомец очень ласковый и совсем не пугливый
Анна КРЮКОВА
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Сейчас котенок набирается сил. Фото: vk.com/elenavolkomurova_clubСейчас котенок набирается сил. Фото: vk.com/elenavolkomurova_club
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Волонтеры просят неравнодушных людей спасти слепую и глухую кошку. Замерзшее и исхудавшее животное нашла на улице в поселке Посегово местная жительница. Она пожалела котенка, и приютила его у себя.

Через неделю женщина поняла, что кошка не видит и не слышит, и отвезла ее в ветклинику. На осмотре специалисты подтвердили слепоту и глухоту котенка. Также они обнаружили, что у бедалаги отморожено левое ухо, есть блохи и ушной клещ. Женщина к лечению животного оказалась не готова, и оставила его для усыпления. Однако сотрудники ветклиники решили дать кошке шанс и связались с волонтерами.

Животное ищет себе новый дом. Фото: vk.com/elenavolkomurova_club

Животное ищет себе новый дом. Фото: vk.com/elenavolkomurova_club

- Когда нам позвонили из клиники и спросили, поможем ли мы кошечке, если ее оставят жить, у нас даже тени сомнения не возникло, - поясняют активисты. - Рука не поднялась усыпить животное. Она еще может хорошо жить, нужно только ее вымыть, вылечить и любить.

Сейчас котенок набирается сил, хорошо кушает и активно познает окружающий мир при помощи осязания и обоняния. Животному назначили курс антибиотиков, обработали от блох и гельминтов.

Кошка оказалась очень ласковой. Фото: vk.com/elenavolkomurova_club

Кошка оказалась очень ласковой. Фото: vk.com/elenavolkomurova_club

Пока кошечке нашли передержку на полторы недели. После этого слепое и глухое животное может снова оказаться на улице. Волонтеры верят, что кировчане окликнутся и возьмут котенка к себе на время или насовсем. Несмотря на то, что кошка не слышит и не видит, она очень ласковая и совсем не пугливая. Также активисты отмечают, что не стоит бояться приучения животного к лотку. Проблем с этим не возникнет, так как котенок быстро запомнит место благодаря обонянию.

Если вы готовы помочь животному, просьба обращаться к Елене по номеру телефона: 89226611280.

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