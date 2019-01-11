2019-01-11T14:08:56+03:00
Происшествия

В Лузе ночной вор не успел вынести из магазина пакет с алкоголем

Злоумышленника задержали и передали в полицию
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина разбил окно и проник в помещение. Фото: rweek.ruМужчина разбил окно и проник в помещение. Фото: rweek.ru
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В ночь на 4 января в одном из магазинов Лузы сработала сигнализация. Сотрудники частного охранного агентства, прибывшие на место ЧП, задержали на выходе из торгового зала местного жителя. В руках у 53-летнего мужчины был пакет с несколькими бутылками алкоголя.

- Как выяснилось, вор проник в магазин, разбив окно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - По словам самого мужчины, он планировал украсть и продукты питания, однако не успел сделать это. Злоумышленника передали прибывшим на место ЧП сотрудникам полиции. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на кражу с проникновением в помещение».

Ранее мы рассказывали о краже пива из магазина в селе Ильинском. Полицейские нашли 19-летних парней, похитивших спиртное, благодаря служебной собаке.

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