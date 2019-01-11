2019-01-11T13:55:10+03:00
Общество

Илья Шульгин отказался от пиара на 5,2 миллиона в пользу малоимущих семей

Одновременно будут пересмотрены и другие статьи расходов бюджета
Александр ЧАРУШИН
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Сити-менеджер подчеркнул, что эту выплату необходимо сохранить, пока не появятся новые места в садикахСити-менеджер подчеркнул, что эту выплату необходимо сохранить, пока не появятся новые места в садикахФото: Елизавета Захарова
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Вчера, 10 января, в администрации города Кирова прошло совещание по вопросу выплат малообеспеченным семьям, чьи маленькие дети не посещают ясли. Напомним, по распоряжению мэрии на выплату размером 2 500 рублей с 1 января имеют право только многодетные малообеспеченные семьи. Остальные родители, имеющие одного или двух детей, лишились выплаты.

Однако количество заявлений на получение путевок в детсады растет - не все малыши из малообеспеченных семей получат места в садиках. В связи с этим глава администрации Кирова Илья Шульгин заявил, что выплату должны получить все, кто ранее имел на нее право.

- Мы не можем снять выплату, не предоставив места в детских садах, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. - Эти деньги - ощутимое подспорье в бюджете малообеспеченных семей. В ближайшие дни нужно найти необходимые средства.

Когда выяснилось, что на эти выплаты требуется 57 миллионов рублей, Илья Шульгин принял решение отказаться от муниципальных контрактов на пиар в кировских СМИ.

- Считаю правильным перенаправить эти деньги на выплаты малообеспеченным семьям, - подчеркнул Шульгин. - Одновременно будут оптимизированы и другие статьи расходов городского бюджета.

Отметим, что благодаря отказу от муниципальных контрактов со СМИ на 2019 год удастся сэкономить 5,2 миллиона рублей, изначально заложенных на эти цели.

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