2019-01-11T12:16:12+03:00
Происшествия

26-летняя девушка и 23-летний молодой человек «обчищали» гаражи в Куменах

Полицейские заметили в салоне их «Шевроле» канистры и аккумуляторы
Евгений ДЕМИХОВ
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Молодых людей застали в гаражном кооперативе, в котором было вскрыто три помещенияМолодых людей застали в гаражном кооперативе, в котором было вскрыто три помещенияФото: Евгения ГУСЕВА
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Вчера, 9 января, около двух часов ночи патрульные Росгвардии заметили в гаражном кооперативе на улице Гагарина в поселке Кумены подозрительный автомобиль. В салоне «Шевроле Круз» виднелись канистры, аккумулятор, набор инструментов, автозапчасти и магнитолы.

- Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в кооперативе три вскрытых гаража, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - Патрульные обратились к девушке, которая сидела в машине, но она отказалась разговаривать.

Росгвардейцы сообщили об инциденте в отделение полиции. 26-летнюю девушку задержали на месте. Позднее неподалеку обнаружили 23-летнего молодого человека, которого также подозревают в краже из гаражей.

По факту совершения преступления заведено уголовное дело по статье «Кража». Если молодых людей признают виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы.

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