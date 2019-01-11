26-летняя девушка и 23-летний молодой человек «обчищали» гаражи в Куменах
Вчера, 9 января, около двух часов ночи патрульные Росгвардии заметили в гаражном кооперативе на улице Гагарина в поселке Кумены подозрительный автомобиль. В салоне «Шевроле Круз» виднелись канистры, аккумулятор, набор инструментов, автозапчасти и магнитолы.
- Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в кооперативе три вскрытых гаража, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - Патрульные обратились к девушке, которая сидела в машине, но она отказалась разговаривать.
Росгвардейцы сообщили об инциденте в отделение полиции. 26-летнюю девушку задержали на месте. Позднее неподалеку обнаружили 23-летнего молодого человека, которого также подозревают в краже из гаражей.
По факту совершения преступления заведено уголовное дело по статье «Кража». Если молодых людей признают виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы.