2019-01-11T13:43:36+03:00
Происшествия

В Вятских Полянах грабитель с ножом напал на пенсионерку

Мужчина убежал, когда узнал, что у старушки нет денег
Евгений ДЕМИХОВ
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Налетчик приставил к женщине нож и требовал деньги. Фото: СУ СКР по Кировской областиНалетчик приставил к женщине нож и требовал деньги. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Вчера, 10 января 2019 года, в поселке Красная Поляна Вятскополянского района в семь часов вечера неизвестный мужчина с ножом напал на местную 71-летнюю жительницу. Он стал угрожать оружием и требовать деньги.

- У пенсионерки не оказалось наличных, поэтому налетчику пришлось отступить, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Пострадавшая поспешила уйти в противоположную сторону. Ей навстречу попалась женщина, которая шла в том направлении, куда ушел налетчик. Пенсионерка предупредила ее об опасности.

Жительница тут же пошла в местное отделение полиции и рассказала участковому о ЧП. Сотрудник МВД по приметам выяснил предполагаемого налетчика. В базе данных полиции была его фотография. Участковый показал ее пенсионерке. Та подтвердила, что именно этот мужчина напал на нее.

В тот же вечер 61-летнего неработающего и ранее судимого местного жителя задержали. Потерпевшая опознала его уже на очной ставке. На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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