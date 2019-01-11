Путепровод в Чистые пруды могут достроить уже к осени

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-11T13:47:01+03:00

Объект планируют запустить в работу до конца текущего года Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

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Работы по строительству путепровода в микрорайон Чистые пруды завершены на 82%. На сегодня уже возведены все 12 опор путепровода. Железобетонные балки между ними и конструкция пролета также готовы.

- В районе улиц Попова и Комсомольской изменены наружные инженерные сети, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Подготовлено земельное полотно, основание из песка и щебня, асфальтобетонное покрытие со стороны Чистых прудов, начато устройство дороги по улице Комсомольской.

В 2019 году в районе путепровода обустроят тротуары, озеленят территорию, установят шумозащитный экран вдоль городской больницы № 1. Сдать объект в эксплуатацию могут уже 31 августа.