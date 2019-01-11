На трассе под Чепецком пенсионер при обгоне вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-11T13:50:24+03:00

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Вчера, 10 января, на участке трассы Киров - Советск - Яранск в Кирово-Чепецком районе пострадал пенсионер. Авария случилась в 12.10 часов. Установлено, что 67-летний водитель машины «Ссанг Йонг» решил обогнать попутный автомобиль, однако иномарку занесло, и он не смог справиться с управлением.

- «Ссанг Йонг» съехал в кювет и врезался в дерево, - рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Очевидцы аварии сразу же вызвали скорую, однако травмы пенсионера, к счастью, оказались не столь серьезными. Госпитализация ему в итоге не потребовалась.

Ранее мы приводили статистику ЧП, произошедших за новогодние праздники. С 1 по 8 января в Кирове задержали 20 нетрезвых водителей. На дорогах районов Кировской области в 15 авариях погибли восемь человек, среди них было двое детей.