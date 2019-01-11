Пожар в Слободском: годовалый ребенок погиб, еще трое пострадали

СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-11T13:54:04+03:00

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Вчера, 10 января, загорелась одна из квартир двухэтажного деревянного дома, расположенного на ул. Советской в Слободском. Пожар начался около 20.30 часов: местная жительница ушла к соседям, оставив без присмотра своих маленьких детей 2015, 2016 и 2018 года рождения. Дети решили поиграть со спичками, вскоре они случайно подожгли диван. Мать вскоре вернулась домой и вынесла малышей из задымленного помещения, однако одного из них спасти не удалось.

- Годовалый малыш погиб, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области. - Еще два ребенка, а также сосед, пытавшийся потушить диван, отравились угарным газом. Их доставили в районную больницу.

Ранее в МЧС подвели итоги новогодних праздников. С 1 по 8 января сотрудникам ведомства удалось спасти из огня 13 взрослых жителей Кировской области и 11 детей. 12 человек погибли в пожарах, еще 5 получили ожоги и иные травмы.