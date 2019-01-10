Трагедия в Коми: при разрыве автоцистерны погибли двое кировчан

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:29:14+03:00

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Во вторник, 8 января, около 14.30 часов, два вахтовика погибли на объекте в Республике Коми. ЧП произошло на буровой в Восточно-Ламбейшорском месторождении: во время работ по откачке жидких отходов разорвалась автоцистерна. Двое рабочих, стоявших около нее, погибли. Позднее стало известно, что эти вахтовики были уроженцами Кировской области.

- 30-летний уроженец поселка Свеча и 50-летний житель Кировской области получили травмы, несовместимые с жизнью, - сообщает «КП» - Коми» со ссылкой на Госинспекцию труда в Республике Коми. - Расследование этого происшествия ведется совместно с работодателями кировчан.

В ГУ МЧС по Коми утверждают, что работа автоцистерны велась с нарушениями - это и стало причиной трагедии.