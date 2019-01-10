2019-01-10T18:32:52+03:00
Общество

В Кирове не хватает дворников, чтобы прибрать «пешеходники» и остановки

Глава администрации поручил разобраться с ситуацией
Мария ПЕТРОВА
Поделиться:
В конце недели в Кирове ожидается сильный снегопадВ конце недели в Кирове ожидается сильный снегопадФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Сегодня на оперативном совещании у главы администрации Ильи Шульгина обсуждались вопросы уборки улиц от снега.

Илья Вячеславович отметил, пока сильные снегопады миновали Киров, поэтому ситуацию с содержанием дорог нельзя назвать критичной. Однако это не повод для обслуживающих организаций расслабляться. Необходимо быть начеку и выводить необходимое количество техники на проезжие части, чтобы избежать повторения коллапса прошлых лет, когда дорожные службы не могли справиться со снегом, превращая жизнь кировчан в настоящий ад.

- В конце этой недели ожидается снегопад. Подрядчикам уделить особое внимание и на нескольких улицах устранить колеи, - добавил Илья Вячеславович.

Руководитель Нововятского территориального управления Геннадий Плехов обратил внимание на то, что пешеходные переходы и остановки остаются неочищенными.

- В итоге в Нововятске, Радужном тротуары превратились в снежное месиво, - отметил Плехов.

Как выяснилось, все остановки и переходы ежедневно убирают всего 60-70 человек. В то время как одних остановок в областном центре около 600! Как говорится, нехватка кадров налицо. Меж тем большинство горожан перемещаются по городу пешком, поэтому неубранные «зебры» и места остановочных комплексов становятся поводом для массовых недовольств.

Илья Шульгин предложил воспользоваться помощью муниципальных управляющих компаний, чтобы увеличить число дворников на дорогах и в ближайшее время устранить все недочеты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трагедия в Коми: при разрыве автоцистерны погибли двое кировчан
551 литр нелегального спиртного изъяли в Кировской области
В Оричах экс-уголовник застрелил таксиста
В Юрье нашли боевую гранату в жилом доме
Из Кирова вывезли 65 898 кубометров снега за десять дней
В Куменах остановили нелегальную партию из тысячи коровьих и свиных шкур
Кировчанка лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь продать шубу в интернете
В Омутнинском районе продавцы и посетители магазина связали вооруженного грабителя
Директор кировской компании не выдал работникам 5,3 млн рублей зарплат
В Омутнинске месяц назад пропал 52-летний мужчина
Кировские инвесторы-лесники не вернули в бюджет 88,3 миллиона рублей
В центре Кирова обстреляли автобус
За год в Кировской области ликвидировали 100 незаконных свалок
В Кирове впервые пройдет кинофестиваль Марвел
Кировчанин украл у собутыльника телевизор, чтобы заработать на алкоголь