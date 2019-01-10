В Кирове не хватает дворников, чтобы прибрать «пешеходники» и остановки

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:32:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на оперативном совещании у главы администрации Ильи Шульгина обсуждались вопросы уборки улиц от снега.

Илья Вячеславович отметил, пока сильные снегопады миновали Киров, поэтому ситуацию с содержанием дорог нельзя назвать критичной. Однако это не повод для обслуживающих организаций расслабляться. Необходимо быть начеку и выводить необходимое количество техники на проезжие части, чтобы избежать повторения коллапса прошлых лет, когда дорожные службы не могли справиться со снегом, превращая жизнь кировчан в настоящий ад.

- В конце этой недели ожидается снегопад. Подрядчикам уделить особое внимание и на нескольких улицах устранить колеи, - добавил Илья Вячеславович.

Руководитель Нововятского территориального управления Геннадий Плехов обратил внимание на то, что пешеходные переходы и остановки остаются неочищенными.

- В итоге в Нововятске, Радужном тротуары превратились в снежное месиво, - отметил Плехов.

Как выяснилось, все остановки и переходы ежедневно убирают всего 60-70 человек. В то время как одних остановок в областном центре около 600! Как говорится, нехватка кадров налицо. Меж тем большинство горожан перемещаются по городу пешком, поэтому неубранные «зебры» и места остановочных комплексов становятся поводом для массовых недовольств.

Илья Шульгин предложил воспользоваться помощью муниципальных управляющих компаний, чтобы увеличить число дворников на дорогах и в ближайшее время устранить все недочеты.