2019-01-10T18:05:15+03:00
Общество

551 литр нелегального спиртного изъяли в Кировской области

В праздничные выходные установили 29 случаев незаконной продажи алкоголя
Евгений ДЕМИХОВ
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Зачастую продавцы нарушают время продажи спиртного. Фото: УМВД по Кировской областиЗачастую продавцы нарушают время продажи спиртного. Фото: УМВД по Кировской области
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Основная масса правонарушений приходится на областной центр. В Кирове за новогодние праздники полицейские выявили десять попыток незаконной продажи спиртного. У нерадивых продавцов забрали 145 литров продукции.

- Всего в регионе изъяли 551 литр алкоголя, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Самые частые нарушения: попытки сбыть товар в неположенное время, торговля без лицензии, а также продажа алкоголя в общепите без вскрытия тары.

В полиции рассказали, что 4 января, около двух часов ночи, в магазине на Октябрьском проспекте продавцы попытались сбыть алкоголь без лицензии. У магазина изъяли 20 литров крепкого спиртного, а на продавца составили протокол.

Аналогичная ситуация произошла 5 января, около восьми утра. На продавца за продажу в незаконное время составили протокол и изъяли 12 литров пива и 24 литра крепкого алкоголя.

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