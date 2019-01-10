В Юрье нашли боевую гранату в жилом доме

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:01:21+03:00

Она была снаряжена и могла навредить жильцам

Изменить размер текста: A A

В одно из отделений полиции Юрьянского района позвонил встревоженный житель и рассказал, что нашел гранату в жилом доме. На место обнаружения выехали специалисты из Росгвардии.

- Взрывотехники ОМОН обследовали взрывное устройство, - рассказали в управлении Росгвардии по Кировской области. - Оказалось, что это боевая граната Ф-1. Она находилась в снаряженном состоянии (в боевой готовности - Ред.) и могла причинить вред жильцам дома

Инженерно-техническая группа перенесла снаряд в специальный взрывозащищенный контейнер и уже в нем отправила гранату на полигон. Там взрывное устройство уничтожили. К нему прикрепили накладной заряд и подорвали.

На данный момент ведется расследование, как боевое оружие оказалось в жилом доме и кому оно принадлежит.