В Юрье нашли боевую гранату в жилом доме
В одно из отделений полиции Юрьянского района позвонил встревоженный житель и рассказал, что нашел гранату в жилом доме. На место обнаружения выехали специалисты из Росгвардии.
- Взрывотехники ОМОН обследовали взрывное устройство, - рассказали в управлении Росгвардии по Кировской области. - Оказалось, что это боевая граната Ф-1. Она находилась в снаряженном состоянии (в боевой готовности - Ред.) и могла причинить вред жильцам дома
Инженерно-техническая группа перенесла снаряд в специальный взрывозащищенный контейнер и уже в нем отправила гранату на полигон. Там взрывное устройство уничтожили. К нему прикрепили накладной заряд и подорвали.
На данный момент ведется расследование, как боевое оружие оказалось в жилом доме и кому оно принадлежит.