Из Кирова вывезли 65898 кубометров снега за десять дней

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:53:49+03:00

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В ненастную погоду в праздничные выходные на улицы города выводили до 120 единиц техники в сутки. В среднем сейчас на дорогах и тротуарах чистят снег 60-80 машин и тракторов. Однако, этого недостаточно.

- На улицах Радужного и Нововятска тротуары превратились в снежное месиво, - возмутился глава теруправления по Нововятскому району Геннадий Плеханов. - Если с чисткой дорог подрядчики справляются, то пешеходные зоны оставляют почему-то «на потом».

Сити-менеджер Илья Шульгин согласился с ним и заметил, что пешеходов больше, чем автомобилистов, поэтому чистке тротуаров нужно уделять больше внимания. Глава администрации Кирова дал подрядчикам время до выходных, чтобы провести «работу над ошибками». В воскресенье он лично собирается проверить дороги, тротуары и придомовые участки во всех микрорайонах города.

Кстати, ГИБДД тоже предписали подрядчикам работать усерднее, потому что на некоторых улицах есть глубокие колеи. Илья Вячеславович распорядился в особенно снежную погоду выводить на улицы до 100 единиц техники.