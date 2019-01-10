2019-01-10T13:36:27+03:00
Происшествия

В Куменах остановили нелегальную партию из тысячи коровьих и свиных шкур

Все кожевенное сырье изолировали и проверят в лаборатории
Александр ЧАРУШИН
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Фото: vetuprkirov.ruФото: vetuprkirov.ru
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В конце декабря в Куменском районе Кировской области сотрудники ДПС и ветеринарной службы остановили КамАЗ с прицепом. Выяснилось, что машина следовала из убойного пункта в город Киров и должна была доставить местному предпринимателю шкуры животных. Всего в КамАЗе нашли 391 шкуру крупного рогатого скота и 660 свиных шкур.

- Весь груз перевозился без необходимых документов, - сообщает управление ветеринарии Кировской области. - Доказать, что шкуры были качественными и безопасными, не удалось. Все кожевенное сырье изолировали, его проверят в рамках лабораторных исследований. Против водителя завели административный протокол, поставщика шкур также могут наказать.

Ранее в Кирове была обнаружена крупная партия кукурузы без сопроводительных документов. 18 тонн продукта завезли из Республики Коми.

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