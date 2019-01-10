Кировчанка лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь продать шубу в интернете

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:15:54+03:00

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В новогодние праздники в полицию обратилась 45-летняя жительница поселка Пинюг. Она рассказала, что мошенники украли с ее карты 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- По словам женщины, в конце декабря она разместила заявление о продаже шубы на популярном сайте продаж , - отметили в ведомстве. - Ей позвонил мошенник, представился покупателем и предложил перевести деньги за шубу на банковскую карту.

В итоге пострадавшая сообщила преступнику все данные своей карты. С ее счета списали почти 50 тысяч рублей. Сейчас полиция разыскивает преступника.

Кировчанам напоминают, что для перевода денег посторонний человек должен знать только номер карты, который указан на ее лицевой стороне. Ни в коем случае не сообщайте никому другие данные и секретные коды, которые приходят вам в sms от банка.