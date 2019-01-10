2019-01-10T14:13:20+03:00
Происшествия

В Омутнинском районе продавцы и посетители магазина связали вооруженного грабителя

Налетчиком оказался 61-летний местный житель
Александр ЧАРУШИН
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Злоумышленника задержал участковый, прибывший на место ЧПЗлоумышленника задержал участковый, прибывший на место ЧПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 7 января, в одном из магазинов поселка Восточного Омутнинского района произошла попытка вооруженного ограбления. Пенсионер вошел в торговое помещение с ножом в руках и потребовал алкоголь и сигареты. В магазине в тот момент находились продавцы и двое посетителей.

- Вместе они смогли отобрать у налетчика нож и связали его, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Приехавший на место ЧП участковый задержал преступника. Им оказался 61-летний безработный местный житель, уже имевший судимость. Возбуждено дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Ранее мы рассказывали о краже колбасы из магазина в Кирово-Чепецке. Как выяснилось, 65-летний чепчанин пошел на преступление, чтобы помянуть свою мать. Позднее пенсионер сам сдался полиции.

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