В Омутнинском районе продавцы и посетители магазина связали вооруженного грабителя

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:13:20+03:00

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В понедельник, 7 января, в одном из магазинов поселка Восточного Омутнинского района произошла попытка вооруженного ограбления. Пенсионер вошел в торговое помещение с ножом в руках и потребовал алкоголь и сигареты. В магазине в тот момент находились продавцы и двое посетителей.

- Вместе они смогли отобрать у налетчика нож и связали его, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Приехавший на место ЧП участковый задержал преступника. Им оказался 61-летний безработный местный житель, уже имевший судимость. Возбуждено дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Ранее мы рассказывали о краже колбасы из магазина в Кирово-Чепецке. Как выяснилось, 65-летний чепчанин пошел на преступление, чтобы помянуть свою мать. Позднее пенсионер сам сдался полиции.