Директор кировской компании не выдал работникам 5,3 млн рублей зарплат

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:42:51+03:00

Из 5,3 миллиона задолженности директор выдал пока что только 600 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На главу фирмы направили 133 иска в суд. 45 работников требовали полностью выплатить всю задолженность, которая составила 5,3 миллиона рублей. Суд решил, что директор будет возмещать ущерб через судебных приставов.

- 45 работникам задерживали и не выплачивали заработную плату с июля по ноябрь 2018 года, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - На главу организации завели административное дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Фирму оштрафовали на 40 тысяч рублей, а должностное лицо, то есть директора, - на 20 тысяч.

Недавно на него завели еще и уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». За это его могут отправить в тюрьму на три года.

После вмешательства Нововятской прокуратуры директор начал частично выдавать зарплаты. На сегодняшний день он сократил долг перед работниками на 600 тысяч рублей.