В Омутнинске месяц назад пропал 52-летний мужчина

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:44:41+03:00

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Полиция Омутнинского района разыскивает 52-летнего местного жителя. Владимир Ситчихин пропал в ночь на 12 декабря, с тех пор он ни разу не выходил на связь с родственниками. Установлено, что мужчина успел устроиться сторожем на делянку в районе деревни Шахровка, однако в один момент он по неизвестным причинам покинул вагончик, оставив в нем зимнюю обувь.

- Пока удалось найти лишь тапочку, в которой мужчина ходил в вагончике, - сообщили «Комсомолке» в МО МВД «Омутнинский». - Он злоупотреблял алкоголем, возможно, это и стало причиной его пропажи. Площадь поисков составляет целый гектар леса, полицейские просят неравнодушных жителей помочь в этой операции. Сегодня в поисках мужчины уже участвуют 50 человек, но этих сил может оказаться недостаточно.

Приметы Владимира Ситчихина: рост до 165 сантиметров, короткие темные волосы.

8 (83352) 2-68-00, 2-33-02 - сообщите в полицию Омутнинска любые данные о судьбе пропавшего мужчины.