Кировские инвесторы-лесники не вернули в бюджет 88,3 миллиона рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:01:40+03:00

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Контрольно-счетная палата Кировской области проверила, как в регионе реализуются программы по поддержке освоения лесов. В 2014-2017 годах на эти цели было направлено свыше 11 миллиардов рублей. За счет этих денег инвесторы арендовали лесные участки за половину минимальной стоимости. Также им предоставляли субсидии и льготные займы, помогали участвовать в выставках и бизнес-встречах на территории России и в других странах.

Часть инвесторов со временем исключили из перечня. Однако они не полностью возместили оставшиеся суммы арендной платы за пользование лесными участками. На сегодняшний день задолженность составляет 88,3 миллиона рублей. При этом компании «СеверДомСтрой» и «Шабалинский ДОЗ», задолжавшие 85,2 миллиона рублей, в данный момент ликвидируются. Один только бюджет Кировской области может недосчитаться 53,5 миллиона рублей.

Также в Контрольно-счетной палате отметили низкую эффективность работы инвесторов-лесников. Некоторые предприятия перерабатывают лишь 9% от заготовленной древесины, а большую ее часть продают в необработанном виде. Установлены и многочисленные факты незаконных рубок леса: за последние 5 лет за эти нарушения инвесторов оштрафовали на 35 миллионов рублей, из них 8,1 миллиона до сих пор не выплачены. Еще 22,3 миллиона рублей составляет невозмещенный лесному фонду ущерб.

Аудиторы сообщили о результатах проверки в Заксобрание Кировской области, а также главе региона Игорю Васильеву. В Минпромторг России внесены предписания по устранению нарушений.