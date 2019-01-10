За год в Кировской области ликвидировали 100 незаконных свалок

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:11:04+03:00

Лучше всего бороться с мусором удалось в Кикнурском районе Фото: Валентина РОГАЧЕВА

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В 2018 году на территории Кировской области нашли 270 несанкционированных свалок. Их общая площадь превысила 44 гектара. 37 свалок пришлись на Слободской район, 22 - на Омутнинский. Еще 47 нелегальных объектов нашли в городе Кирове.

- Свалки находят по обращениям жителей, а также в ходе рейдов Минохраны окружающей среды, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - О каждой из свалок сообщили в местные администрации и теруправления. За 2018 год удалось ликвидировать 100 таких несанкционированных объектов. Лидером стал Кикнурский район, где уничтожили все 9 найденных свалок.

Напомним, с 1 января 2019 года в Кировской области вступила в силу новая схема обращения с отходами. Теперь за вывоз мусора со всех площадок, оборудованных специальными контейнерами, отвечает компания «Куприт».