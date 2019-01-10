Кировчанин украл у собутыльника телевизор, чтобы заработать на алкоголь

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:17:42+03:00

Потерпевший не знал, что приятель забрался в его квартиру Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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В субботу, 5 января, в кировскую полицию обратился 49-летний житель Нововятского района. Мужчина рассказал, что из его квартиры похищен телевизор стоимостью свыше 6 000 рублей. Как выяснилось, сам потерпевший в момент ЧП был в гостях. Один из собутыльников, 37-летний мужчина, какое-то время отсутствовал, а затем вернулся с деньгами для покупки алкоголя.

- Полицейские установили, что приятель успел побывать в квартире потерпевшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Он украл оттуда телевизор и сдал его в ломбард, а затем вернулся в компанию с вырученными деньгами. Отметим, что этот мужчина не имеет работы, ранее он уже был судим. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище».

Жителю Нововятска грозит до шести лет колонии или крупный штраф.

Ранее житель Лузы поплатился за то, что не одолжил своему собутыльнику денег. Мужчина в итоге получил несколько ударов палкой по лицу и голове. Его тело было найдено в сточной канаве, убийце грозит до 15 лет тюрьмы.