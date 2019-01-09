В Кирове за новогодние праздники появились на свет 196 малышей

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:17:18+03:00

Первый день года увеличил население Кирова на 18 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самый первый родился через полтора часа после наступления 2019 года

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Ночь с 31 декабря на 1 января для большинства кировчан проходит под знаком ожидания чего-то нового в жизни, а вот для некоторых она это новое принесла уже в первые часы. В первый день 2019 года на свет появились 18 детей.

- 1 января, в 1.45 ночи, родился мальчик, - рассказали в Министерстве здравоохранения Кировской области. - Он стал первым новорожденным в этом году. Счастливая мама находилась на попечении акушеров Кировской городской больницы № 2 в Нововятске.

Всего за праздники население города пополнилось на 196 жителей. Некоторых Новый год за это время порадовал дважды: на свет появилось три двойни.

В областном перинатальном центре родились 142 ребенка, в перинатальном центре Северной больницы - 38, во второй больнице - 16.