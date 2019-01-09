В Кирове за новогодние праздники появились на свет 196 малышей
Ночь с 31 декабря на 1 января для большинства кировчан проходит под знаком ожидания чего-то нового в жизни, а вот для некоторых она это новое принесла уже в первые часы. В первый день 2019 года на свет появились 18 детей.
- 1 января, в 1.45 ночи, родился мальчик, - рассказали в Министерстве здравоохранения Кировской области. - Он стал первым новорожденным в этом году. Счастливая мама находилась на попечении акушеров Кировской городской больницы № 2 в Нововятске.
Всего за праздники население города пополнилось на 196 жителей. Некоторых Новый год за это время порадовал дважды: на свет появилось три двойни.
В областном перинатальном центре родились 142 ребенка, в перинатальном центре Северной больницы - 38, во второй больнице - 16.