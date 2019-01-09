В новогодние праздники 12 кировчан погибли в огне

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:28:37+03:00

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Пожарные спасли жизни 13 взрослых и 11 детей. В Сунском районе, например, добровольцы-спасатели героически вынесли из огня четырех малолетних детей. Родители малышей смогли выйти из горящего здания самостоятельно, а вот дети остались в горящем доме. К счастью, они не получили травм и ожогов, а только надышались дымом.

- Всего в Кировской области в новогодние выходные произошло 43 пожара, - рассказали в МЧС по Кировской области. - В них погибло 12 человек, еще пять получили разные травмы, в том числе ожоги.

3 и 4 января 2019 года стали по-настоящему трагичными. За эти два дня огонь унес жизни семи кировчан. Одно из ЧП произошло в Омутнинске. Там из-за пожара обрушилась часть многоквартирного деревянного дома. Под завалами погиб местный житель.

Еще один, не менее страшный случай, произошел в Кирове: загорелась спичечная фабрика. К счастью, огонь довольно быстро потушили и никто не пострадал.