Ночью пьяный кировчанин повредил две иномарки

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:29:35+03:00

Патруль оказался на месте ЧП через несколько минут после звонка очевидцев Фото: Александр ГЛУЗ

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В ночь на вторник, 8 января, в кировскую полицию позвонил житель дома, расположенного на улице Орджоникидзе. По словам мужчины, во дворе дома неизвестный бил машины и стучал во входные двери жильцов. Через несколько минут на место ЧП прибыл патруль Росгвардии. Осмотрев двор, росгвардейцы заметили нетрезвого молодого человека. Он пытался спрятаться от патруля, но вскоре был пойман.

- Выяснилось, что 23-летний кировчанин успел повредить две иномарки, стоявшие во дворе, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - У «Шкоды» было разбито стекло со стороны водителя, а у «Форда» сломано зеркало. По словам самого задержанного, таким образом он пытался выместить накопившуюся злость.

Также за время новогодних праздников росгвардейцам удалось поймать угонщика автомобиля. Нетрезвый молодой человек сел за руль чужой «семерки» и катался на ней по городу, пока его не остановили патрульные.