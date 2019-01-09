2019-01-09T18:03:51+03:00
Звезды

В Кирове появился музей средневекового оружия

«Вятский арсенал» расположился в центре города
Александр ЧАРУШИН
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Фото: vk.com/public174816015Фото: vk.com/public174816015
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7 января в Кирове состоялось официальное открытие музея средневекового вооружения «Вятский арсенал». Хранилище реконструированных доспехов и оружия расположилось в доме по адресу ул. Дерендяева, 89. Стены помещения также расписаны под стиль Средневековья.

Помимо осмотра музейных экспонатов кировчане могут сфотографироваться в воинских доспехах и принять участие в мастер-классах по старинным ремеслам. В «Вятском арсенале» принимают экскурсионные группы от 5 до 15 человек.

Музей работает по средам, с 16.00 до 20.00 часов. В качестве платы за посещение создатели «Вятского арсенала» принимают благотворительные взносы.

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