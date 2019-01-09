В новогоднюю ночь полиция задержала всего двух пьяных кировчан

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:16:32+03:00

Силовики считают, что эти выходные прошли лучше, чем в прошлом году

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Если в 2018 году на Театральной площади порядок нарушили четыре человека (все они были пьяными), то в этом году ситуация улучшилась ровно в два раза. Сотрудники полиции задержали двух пьяных во время празднования Нового 2019 года.

- В целом, все праздничные мероприятия прошли спокойно, - рассказал начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Кировской области Александр Ходырев. - Каждый праздник для нас - работа в усиленном режиме. В этом году спокойствие граждан охраняли больше двух тысяч сотрудников полиции.

Новогодние праздники в ночь с 31 декабря на 1 января посетили 105 тысяч жителей Кировской области, а на рождественские пришли 37 тысяч человек.