2019-01-09T15:15:19+03:00
Происшествия

77-летняя пенсионерка из Зуевки раскусила телефонного мошенника

Пожилую женщину просили «дать на лапу» за то, чтобы ее внука не посадили
Евгений ДЕМИХОВ
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Пенсионерка не растерялась и сразу же позвонила своему сыну, а следом - в полициюПенсионерка не растерялась и сразу же позвонила своему сыну, а следом - в полициюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Старушке позвонил незнакомец и сказал, что ее родственник совершил ДТП. И теперь за это его могут посадить. Мужчина уточнил, что беды можно избежать, если дать взятку полицейским.

- Мужчина попросил перевести 20 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Этот звонок насторожил пенсионерку, поэтому она сразу же положила трубку и набрала номера сына и внука, чтобы поговорить с ними.

Догадка о том, что звонил мошенник, сразу же подтвердилась. Женщина решила обратиться в полицию и сообщить о злоумышленниках. Силовики начали поиски.

Полиция предупреждает, что к подобным звонкам нужно относиться бдительно и в первую очередь звонить родственникам.

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