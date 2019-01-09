77-летняя пенсионерка из Зуевки раскусила телефонного мошенника
Старушке позвонил незнакомец и сказал, что ее родственник совершил ДТП. И теперь за это его могут посадить. Мужчина уточнил, что беды можно избежать, если дать взятку полицейским.
- Мужчина попросил перевести 20 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Этот звонок насторожил пенсионерку, поэтому она сразу же положила трубку и набрала номера сына и внука, чтобы поговорить с ними.
Догадка о том, что звонил мошенник, сразу же подтвердилась. Женщина решила обратиться в полицию и сообщить о злоумышленниках. Силовики начали поиски.
Полиция предупреждает, что к подобным звонкам нужно относиться бдительно и в первую очередь звонить родственникам.