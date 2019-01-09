77-летняя пенсионерка из Зуевки раскусила телефонного мошенника

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:15:19+03:00

Пенсионерка не растерялась и сразу же позвонила своему сыну, а следом - в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилую женщину просили «дать на лапу» за то, чтобы ее внука не посадили

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Старушке позвонил незнакомец и сказал, что ее родственник совершил ДТП. И теперь за это его могут посадить. Мужчина уточнил, что беды можно избежать, если дать взятку полицейским.

- Мужчина попросил перевести 20 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Этот звонок насторожил пенсионерку, поэтому она сразу же положила трубку и набрала номера сына и внука, чтобы поговорить с ними.

Догадка о том, что звонил мошенник, сразу же подтвердилась. Женщина решила обратиться в полицию и сообщить о злоумышленниках. Силовики начали поиски.

Полиция предупреждает, что к подобным звонкам нужно относиться бдительно и в первую очередь звонить родственникам.