«Мусорная» реформа в действии: коллапса в праздники не произошло

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:58:18+03:00

Жители Кирова тем не менее все еще жалуются в соцсетях на недостаточное количество контейнеров Фото: Олег АДАМОВИЧ

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1 января 2019 года в Кировской области вступила в силу новая схема обращения с отходами. Напомним, теперь региональный оператор - компания «Куприт» - занимается сбором, вывозом и захоронением мусора на всей территории нашего региона. В соцсетях появилось сообщество, в котором сотрудники «Куприта» принимают жалобы и предложения жителей Кировской области по работе оператора.

- Мусорного коллапса на праздниках не произошло, - подчеркнул депутат Заксобрания Кировской области Роман Титов в своем Telegram-канале. - Сообщество «Куприта» работало без выходных. Меры по большинству сообщений о невывозе мусора принимались оперативно. Локальные проблемы возникли в микрорайонах Зиновы и Южном, а также в Белой Холунице и Шабалинском районе. Остались вопросы по количеству контейнеров и их качеству.

Действительно, в соцсетях кировчане периодически жалуются на то, что контейнеров не хватает и отходы накапливаются прямо вокруг площадок для сбора мусора. Однако в целом «Куприт» справляется с поставленными задачами.

Напомним, в конце декабря в регионе утвердили мусорный тариф. Кировчане будут платить по 4 рубля 91 копейке с «квадрата», чепчане - по 4 рубля 75 копеек. В районах плату будут взимать с человека, по 114 рублей 75 копеек.

А КАК У НИХ?

В некоторых субъектах РФ операторы не справляются с вывозом отходовФото: Мария МИШКИНА

«Мусорная» реформа проходит в регионах России с разным успехом. Так, во Владимирской области реформу отложили на год. В Хабаровском крае поступили точно так же: там не готовы ни мусорные полигоны, ни дорожная сеть. В Амурской области реформу также отложили, но лишь до 1 апреля 2019 года.

В Красноярске новая схема обращения с отходами была введена одновременно с Кировской областью. Оператор, вывозящий мусор из правобережной части города, справился со своей работой без труда, в то время как левобережная часть оказалась буквально завалена. Причем компания, обслуживающая левобережье, обвинила в мусорном коллапсе нерадивые УК и самих красноярцев.

В Твери одновременно с появлением регионального оператора пропали современные контейнеры. На их место вскоре завезли старые, проржавевшие мусорные баки - их, к слову, оказалось меньше, чем прежде.

А в Республике Коми продолжается скандал вокруг выборов регионального оператора. По данным наших коллег из Сыктывкара, компания, выигравшая конкурс на сбор, вывоз и захоронение отходов, сделала это незаконно, благодаря связям с местными властями. Теперь с ней судится еще одна компания, также претендовавшая на победу в конкурсе.