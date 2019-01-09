2019-01-09T14:49:47+03:00
Происшествия

Сторож сел за руль погрузчика, съехал в карьер и проломил лед

Машина вместе с самим мужчиной оказалась под водой
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В понедельник, 7 января, в Юрьянском районе погиб водитель погрузчика. ЧП произошло в 14.00 часов в карьере Нестировичи у деревни Кокино. По предварительной информации, 41-летний мужчина, сидевший за рулем погрузчика «Люгонг», не справился с управлением и на полном ходу вылетел в карьер.

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

- Об аварии в местное отделение полиции сообщил директор строительной фирмы, - сообщили «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - По словам мужчины, сторож, не имеющий водительских прав, без разрешения сел за руль погрузчика. Он не справился с управлением, в итоге «Люгонг» опрокинулся и проломил лед. Верхняя часть погрузчика вместе с самим сторожем оказалась под водой. Мужчина скончался до приезда скорой.

На днях в Сунском районе два человека погибли в аварии с участием «Форда» и «Лады Приоры». Еще четверо пассажиров получили травмы.

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