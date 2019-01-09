2019-01-09T14:25:02+03:00
Происшествия

За день трое жителей Кировской области погибли в пожарах

Причинами ЧП стали неисправность проводки и непотушенная сигарета
Александр ЧАРУШИН
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Все три пожара произошли в субботу, 5 январяВсе три пожара произошли в субботу, 5 январяФото: Максим КИСЕЛЕВ
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Следователи проверят обстоятельства смерти троих жителей Кировской области. Установлено, что все они погибли в пожарах, произошедших во время новогодних праздников. Утром 5 января в селе Шестаково Слободского района горел частный дом. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. При этом 33-летний хозяин дома был пьян.

В тот же день горел и дом в поселке Кордяга Зуевского района. 35-летний мужчина погиб, предположительно, из-за неисправности электрической проводки в пристрое дома.

Вечером 5 января произошел пожар в квартире дома на улице Карла Либкнехта в Кирове. По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание проводки самодельной электроплитки. В огне погиб 63-летний жилец.

- По фактам пожаров идут доследственные проверки, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Экспертизы установят точные причины этих ЧП, как и причины смерти троих мужчин.

Напомним, 2019 год начался с череды пожаров. Так, в Сунском районе спасатели вынесли из огня четверых маленьких детей, а в Кирове шесть бригад боролись с возгоранием на спичечной фабрике.

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