2019-01-09T15:23:31+03:00
Общество

В области берега рек завалены мусором и разрушаются

Экологи подвели итоги проверок в четвертом квартале 2018 года
Елизавета Захарова
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Быстрица страдает от мусорных завалов, а Медянка - от половодья. Фото: kirovreg.ruБыстрица страдает от мусорных завалов, а Медянка - от половодья. Фото: kirovreg.ru
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Мусорный коллапс отравляет жизнь не только горожан, но и природы. Экологи установили, что берег реки Быстрицы буквально завален мусором. В четвертом квартале 2018 года специалисты Вятского научно-технического информационного центра мониторинга и природопользования Кировской области, обследовав русло реки, обнаружили пять ям, наполненных мусором. К слову, его захоронение находится вблизи зоны отдыха кировчан.

Кроме того, специалисты установили, что во время половодья берег реки Медянки подвержен эрозии почвы. В связи с этим Министерство охраны окружающей среды Кировской области и Камское бассейновое водное управление держат ситуацию под контролем. В будущем решится вопрос о совместных берегоукрепительных работах.

Проблемы также есть у гидроузлов и водохранилищ. У Шарницкого (Арбажский район) и Верхоуслинского прудов (Яранский район) установлено предельное допустимое состояние, то есть по всем экологическим нормам они находятся на грани. А Салобелякское и Шошминское водохранилища (Малмыжский район) спущены из-за аварийного состояния.

- В 2019 году запланирована разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС Шошминского водохранилища, сами работы проведут в 2021 году, - пояснили в Министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

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