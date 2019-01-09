Прогноз погоды в Кирове: рабочая неделя будет снежной и пасмурной

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:47:39+03:00

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В первый день короткой рабочей недели в Кирове будет идти снег. Температура воздуха днем составит -8 градусов. Ночью похолодает до -10. В четверг, 10 января, в городе также будет пасмурно и снежно. Днем ожидается -12 градусов, ночью будет -13.

В пятницу температура воздуха практически не изменится. С утра столбик термометра окажется на отметке -12 градусов. Днем ожидается -11. Вечером температура воздуха составит -12 градусов.

По прогнозам ГУ МЧС по Кировской области, в эти дни на дорогах ожидается накат и гололедица. Водителям рекомендуют не превышать скорость и держать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.