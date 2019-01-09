В Кирове ограничат движение по железнодорожному переезду

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:16:08+03:00

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На железнодорожных переездах Кировской области проведут ремонтные работы, чтобы повысить безопасность движения. Для этого проезд по некоторым участкам будет временно ограничен. В частности, речь идет о переезде по улице Тимирязева в Кирове.

- Движение на 957-ом километре перегона Киров - Красносельский, который находится на улице Тимирязева, временно ограничат, - сообщает Кировский регион ГЖД. - На этом участке будут заменять устройства заграждения. Работы начнутся в 19.00 часов 9 января и закончатся в 09.00 часов 10 января.

Отметим, что работники железной дороги приносят кировчанам извинения за временные неудобства и предлагают заранее выбирать альтернативные маршруты движения.