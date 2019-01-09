«Это издевательство»: поклонников КВН призвали бойкотировать просмотр финала

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:04:02+03:00

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На интернет-платформе change.org опубликована петиция «Не смотрим эфир финала КВН 2018 на Первом канале». Автор инициативы Андрей Симбиркин в своем обращении отметил, что победителем Высшей лиги традиционно становится команда, набравшая наибольшее количество баллов за игру. На этот раз победителем стала команда КВН «Вятка», представляющая Кировскую область. Однако решением жюри кировчане разделили эту победу с иркутской командой КВН «Раисы».

Команда КВН "Вятка" - чемпион Высшей лиги 2018!.Видео: Надежда Солдатова vk.com/supervyatka

- Это вопиющий случай на игре КВН, - указал автор. - Это издевательство над реальным чемпионом КВН - «Вяткой». Результат уже не изменить, но предлагаю выразить протест следующим образом: просто не смотрим эфир по телевизору и понижаем его рейтинги.

Отметим, что на сегодня петицию поддержали всего 314 человек. Однако в комментариях к ней пользователи поддержали автора инициативы и отметили, что им надоели подобные решения судей КВН.

Финал, напомним, прошел еще 15 декабря в «Крокус Сити Холле». «Вятка» стала первым чемпионом Высшей лиги КВН из нашего региона. Путь к главной игре сезона был непростым для кировчан: помимо стандартного набора игр им пришлось принять участие и в «Кубке мэра Москвы», чтобы получить путевку в финал Высшей лиги.