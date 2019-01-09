2019-01-09T09:04:02+03:00
Звезды

«Это издевательство»: поклонников КВН призвали бойкотировать просмотр финала

Пока что онлайн-петиция не набрала нужного количества сторонников
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
«Вятка» стала первым чемпионом Высшей лиги КВН из нашего региона«Вятка» стала первым чемпионом Высшей лиги КВН из нашего региона
Изменить размер текста:

На интернет-платформе change.org опубликована петиция «Не смотрим эфир финала КВН 2018 на Первом канале». Автор инициативы Андрей Симбиркин в своем обращении отметил, что победителем Высшей лиги традиционно становится команда, набравшая наибольшее количество баллов за игру. На этот раз победителем стала команда КВН «Вятка», представляющая Кировскую область. Однако решением жюри кировчане разделили эту победу с иркутской командой КВН «Раисы».

Команда КВН "Вятка" - чемпион Высшей лиги 2018!.Видео: Надежда Солдатова vk.com/supervyatka

- Это вопиющий случай на игре КВН, - указал автор. - Это издевательство над реальным чемпионом КВН - «Вяткой». Результат уже не изменить, но предлагаю выразить протест следующим образом: просто не смотрим эфир по телевизору и понижаем его рейтинги.

Отметим, что на сегодня петицию поддержали всего 314 человек. Однако в комментариях к ней пользователи поддержали автора инициативы и отметили, что им надоели подобные решения судей КВН.

Финал, напомним, прошел еще 15 декабря в «Крокус Сити Холле». «Вятка» стала первым чемпионом Высшей лиги КВН из нашего региона. Путь к главной игре сезона был непростым для кировчан: помимо стандартного набора игр им пришлось принять участие и в «Кубке мэра Москвы», чтобы получить путевку в финал Высшей лиги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Кирове: рабочая неделя будет снежной и пасмурной
В Лузе 48 работников фирмы не дождались своих зарплат
В Кирове ограничат движение по железнодорожному переезду
В Кирово-Чепецке полиции пришлось сделать два предупредительных выстрела, чтобы успокоить пьяных дебоширов
За сутки в Кировской области произошло четыре пожара
Кировская полиция разыскивает вымогателя
За год в кировских клиниках прошли лечение более 8500 иногородних пациентов
Киров попал в рейтинг самых лояльных к алкоголю городов
В Кирове обнаружили 20 тонн кукурузы без документов
В Кирове мужчина заплатил мошенникам 65 тысяч рублей за битый автомобиль
Кировчан просят не ломать новогодние скульптуры
ДТП в Сунском районе: два человека погибли, пятеро получили травмы
В новогодние праздники кировчанин задушил свою мать
Погода на Рождество: в Кирове похолодает до -22 градусов
В Кирове росгвардейцы задержали пьяного угонщика автомобиля
Рядом с катком на Спасской снова прорвало канализацию
Сити-менеджер распорядился вывезти из Кирова 9 тыс. «кубов» снега за ночь
В Омутнинске во время пожара обрушился дом: одного жильца так и не нашли
Смертельное ДТП в Верхошижемском районе: погибли два ребенка и взрослый
Погода в Кирове: в конце недели ожидаются снегопады и похолодание
Кировская санавиация спасла 68 детей за год
В Кирове, на спичечной фабрике, шесть пожарных расчетов тушили возгорание
В Кирове за сутки в пожарах погибло четыре человека
Коты и мишура: кировчане запустили флешмоб с новогодними фотографиями
Бесплатные катки Кирова будут чистить и заливать ежедневно
В Кирове найден 5-летний Илья: теперь волонтеры разыскивают его родителей