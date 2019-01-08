За сутки в Кировской области произошло четыре пожара

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:45:00+03:00

Горело два дома, гараж и автомобиль

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки спасатели выезжали на тушение четырех пожаров. В деревне Трушковы Слободского района горело авто. На станции Просница Кирово-Чепецкого района сгорел дом, в микророайоне Дружба на улице Попова пришлось тушить гараж. Также горел дом в селе Бобино Слободского района. К счастью, обошлось без жертв.

ЧП на водоемах не зарегистрировано.

Спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Малмыжском, Верхошижемском и Юрьянском районах.

Напомним, что самый крупный пожар с начала года зарегистрирован на cпичечной фабрике.