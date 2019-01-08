За сутки в Кировской области произошло четыре пожара
Горело два дома, гараж и автомобиль
Спасатели выезжали тушить автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
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За минувшие сутки спасатели выезжали на тушение четырех пожаров. В деревне Трушковы Слободского района горело авто. На станции Просница Кирово-Чепецкого района сгорел дом, в микророайоне Дружба на улице Попова пришлось тушить гараж. Также горел дом в селе Бобино Слободского района. К счастью, обошлось без жертв.
ЧП на водоемах не зарегистрировано.
Спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Малмыжском, Верхошижемском и Юрьянском районах.
Напомним, что самый крупный пожар с начала года зарегистрирован на cпичечной фабрике.