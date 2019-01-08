2019-01-08T13:45:00+03:00
Происшествия

За сутки в Кировской области произошло четыре пожара

Горело два дома, гараж и автомобиль
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Спасатели выезжали тушить автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Кировской областиСпасатели выезжали тушить автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
Изменить размер текста:

За минувшие сутки спасатели выезжали на тушение четырех пожаров. В деревне Трушковы Слободского района горело авто. На станции Просница Кирово-Чепецкого района сгорел дом, в микророайоне Дружба на улице Попова пришлось тушить гараж. Также горел дом в селе Бобино Слободского района. К счастью, обошлось без жертв.

ЧП на водоемах не зарегистрировано.

Спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Малмыжском, Верхошижемском и Юрьянском районах.

Напомним, что самый крупный пожар с начала года зарегистрирован на cпичечной фабрике.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировская полиция разыскивает вымогателя
За год в кировских клиниках прошли лечение более 8500 иногородних пациентов
Киров попал в рейтинг самых лояльных к алкоголю городов
В Кирове обнаружили 20 тонн кукурузы без документов
В Кирове мужчина заплатил мошенникам 65 тысяч рублей за битый автомобиль
Кировчан просят не ломать новогодние скульптуры
ДТП в Сунском районе: два человека погибли, пятеро получили травмы
В новогодние праздники кировчанин задушил свою мать
Погода на Рождество: в Кирове похолодает до -22 градусов
В Кирове росгвардейцы задержали пьяного угонщика автомобиля
Рядом с катком на Спасской снова прорвало канализацию
Сити-менеджер распорядился вывезти из Кирова 9 тыс. «кубов» снега за ночь
В Омутнинске во время пожара обрушился дом: одного жильца так и не нашли
Смертельное ДТП в Верхошижемском районе: погибли два ребенка и взрослый
Погода в Кирове: в конце недели ожидаются снегопады и похолодание
Кировская санавиация спасла 68 детей за год
В Кирове на спичечной фабрике шесть пожарных расчетов тушили возгорание
В Кирове за сутки в пожарах погибло четыре человека
Коты и мишура: кировчане запустили флешмоб с новогодними фотографиями
Бесплатные катки Кирова будут чистить и заливать ежедневно
В Кирове найден 5-летний Илья: теперь волонтеры разыскивают его родителей