Кировская полиция разыскивает вымогателя

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:13:12+03:00

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УМВД России по Кировской области опубликовало видеозапись, которую предоставили пострадавшие. На ней мужчина средних лет пытается заставить заплатить жителя нашего региона 5,8 миллиона рублей. В ведомстве пояснили, что уголовное дело по статье «Вымогательство» расследуется уже несколько недель. Но на данный момент подозреваемый еще не найден. Известно, что мужчина представляется именем Дмитрий. Больше никаких оперативных данных в интересах следствия в полиции не разглашают. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост около 175 сантиметров, полного телосложения, волосы черные. Был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно об этом человеке, позвоните по телефонам: (8332) 56-60-20 или 02 (102 с мобильного телефона).