2019-01-07T17:54:30+03:00
Здоровье

За год в кировских клиниках прошли лечение более 8500 иногородних пациентов

Большинство обращались в больницы с травмами костно-мышечной системы и позвоночника
Анна КРЮКОВА
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Кировская медицина выходит на международный уровень. Фото: medkirov.ruКировская медицина выходит на международный уровень. Фото: medkirov.ru
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В 2018 году в кировских больницах прошли лечение более 8500 иногородних пациентов из Нижегородской, Архангельской, Самарской и других областей. Также в наши клиники обращались за помощью жители США, Германии и Туниса. Об этом сообщили в минздраве Кировской области.

В основном, пациенты лечили заболевания костно-мышечной системы, позвоночника, нервной системы и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, в кировские поликлиники обращались по профилям урология, неврология и эндокринология. Чаще всего люди проходили лечение в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, Кировской областной клинической больнице, городской больнице № 7, детской областной больнице и онкологическом диспансере.

В министерстве здравоохранения отмечают, что пациенты из других городов приносят Кирову дополнительное финансирование. За счет него в наших больницах проводят ремонты и закупают новое оборудование.

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