В Кирове обнаружили 20 тонн кукурузы без документов

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:18:25+03:00

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Сотрудники ГИБДД остановили для проверки машину с грузом, которая следовала из Коми. Как выяснилось, фура перевозила кукурузу. Однако документов на нее у водителя не оказалось. Инспекторы сообщили об этом в Россельхознадзор по Кировской области и Республике Коми.

- Фура перевозила 18 тонн фуражной молотой кукурузы и две тонны гранулированного кукурузного корма для животных, - отметили в ведомстве. - У продукции не было никаких отметок о безопасности.

Сотрудники Россельхознадхора провели проверку и нашли предпринимателя, который организовал незаконную перевозку кукурузы. Его привлекли к административной ответственности.