В Кирове мужчина заплатил мошенникам 65 тысяч рублей за битый автомобиль

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:24:49+03:00

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На днях за помощью к полицейским обратился 34-летний кировчанин. Он рассказал, что еще в начале июля хотел приобрести на запчасти битый автомобиль. Подходящее объявление мужчина нашел на сайте «Авито».

- Кировчанин перевел за машину 65 тысяч рублей, но после перевода не получил обещанный автомобиль, - пояснили в УМВД России по Кировской области. - Сейчас полицейские ведут розыск мошенника. Известно, что номер лжепродавца зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Жителям города напоминают о том, что необходимо быть внимательными и осторожными при покупке чего-либо в Интернете. Если цена ниже рыночной или вас торопят перевести деньги, лучше отказаться от такой сделки. Также стоит договариваться о передаче товара и денег из рук в руки. Если же вы все-таки пострадали от действий мошенников, обратитесь в полицию по номерам: 02 или 102 с мобильного.