Кировчан просят не ломать новогодние скульптуры
За новогодние праздники большое количество новогодних украшений и скульптур пострадало от рук вандалов. За несколько дней с Театральной площади неизвестные украли и сломали несколько прожекторов, погнули скульптуру оленя, частично разрушили ограждение у фонтана. Об этом сообщили в администрации города.
- Хочу обратиться ко всем кировчанам с просьбой - с уважением относиться к труду мастеров и беречь новогодние украшения, - отметил сити-менеджер Илья Шульгин. - Праздничное убранство создает настроение тысячам людей, зимние сооружения пользуются большим интересом у детей.
Также в мэрии напомнили, что по всему периметру Театральной площади установлены видеокамеры. По их записям будут выявлены случаи вандализма, затем информацию передадут в полицию.