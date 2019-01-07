Кировчан просят не ломать новогодние скульптуры

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:57:14+03:00

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За новогодние праздники большое количество новогодних украшений и скульптур пострадало от рук вандалов. За несколько дней с Театральной площади неизвестные украли и сломали несколько прожекторов, погнули скульптуру оленя, частично разрушили ограждение у фонтана. Об этом сообщили в администрации города.

- Хочу обратиться ко всем кировчанам с просьбой - с уважением относиться к труду мастеров и беречь новогодние украшения, - отметил сити-менеджер Илья Шульгин. - Праздничное убранство создает настроение тысячам людей, зимние сооружения пользуются большим интересом у детей.

Также в мэрии напомнили, что по всему периметру Театральной площади установлены видеокамеры. По их записям будут выявлены случаи вандализма, затем информацию передадут в полицию.